Tuzla Erzincanlılar Dernek Başkanı Taner Öztürk: Asla tabela derneği olmayacağız

Tuzla Erzincanlılar Derneği’nin 2 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen olağan kongresinde dernek yönetiminin başına gelen Tuzla’nın saygın iş insanlarından Taner Öztürk, basın mensuplarıyla Tuzla’da Şelale Garden Cafe’de kahvaltı organizasyonuyla bir araya geldi.

Tanışma amacıyla düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında söz alan Öztürk, kongre sürecinin ardından siyasi parti gibi kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe oluşturduklarını, Tuzla’daki tüm Erzincalıları bir araya getirerek yardımlaşmayı, dayanışmayı ve birlik beraberliği sağlamak istediklerini ifade etti.

"HATIRA ORMANI KURMAK İSTİYORUZ"

Dernek yönetimi olarak bir hatıra ormanı yapmak istediklerini ifade eden Öztürk, “Bunun için gerekli girişimlerimizi başlattık. İnşallah kısa sürede sonuç alacağımızı ümit ediyorum” dedi.

ERZİNCALI GENÇLERE ÜCRESİZ EĞİTİM VE BURS DESTEĞİ

Taner Öztürk, en büyük projelerinin birinin de üniversiteye gidecek olan öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlamak olduğunu belirterek şöyle devam etti; "üniversiteyi kazanan belli bir sayıdaki gençlerimize burs vereceğiz. Ama ondan önce üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize bölgemizde ücretsiz deneme testi yapacağız. Burada önceliğimiz Erzincanlı genç kardeşlerimiz olacak. Ancak gerçek manada çok başarılı olan ve maddi imkanları sınırlı olan gençlerimize de burs desteği vereceğiz.” dedi.

“ASLA TABELA DERNEĞİ OLMAYACAĞIZ”

Aktif bir dernek olarak faaliyetlerini süreceklerini asla ve asla tabela derneği olamayacaklarını ifade eden Taner Öztürk, asla 3-5 kişinin sohbet edeceği bir araya geleceği bir dernek olamayacağız İnşallah biz dernekçik olmayıp dernek olmaya gayret edeceğiz.” Dedi.

"TÜM ERZİNCALILARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasında tüm bu faaliyetleri hiçbir karşılık ve beklenti olmadan fedakarca, büyük özverilerle yaptıklarını söyleyen Taner Öztürk, "24 ayar Erzincanlı olan tüm hemşerilerimizin de bizlere destek olmasını istiyoruz. Yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Dernek yönetiminin de tam kadro katıldığı toplantı da basın mensuplarını ağustos ayında düzenlenecek olan bal festivaline davet etti.

Kaynak: Bölge Gündem Haber