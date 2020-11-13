Tuzla 'Geleceğe Nefes' verdi!

Ekolojik ve sosyal açıdan öneme sahip olan ormanları korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasında bu sene 7’den 70’e birçok Tuzlalı vatandaşın katılımıyla 11 Kasım saat 11.11’de Tuzla’da fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Anadolu Mahallesi Okunmuş Sokak üzerinde bulunan bin 400 metre karelik alanda sakız çamı fidanlarının dikilmesi etkinliğine 7’den 70’e birçok Tuzlalı vatandaş katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sakız ağacı fidanlarını çocuklar ile birlikte dikti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Geleceğimizin teminatı, geleceğe ve medeniyete damgasını vuracak çocuklarımız için park, bahçe, okul, bilim ve eğlence kampları yapmak için çalışacağız” dedi.

“TUZLAMIZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bundan sonra da ağaç dikmeye devam edeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,“İlk önce bir park açılışı yaptık. Bizim için geleceğin teminatı olan gençlerimiz için bir park açılışını gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın 11’inci ayın 11’nde saat 11’de ağaç dikme kampanyası ile daha yeşil bir Türkiye için, çevreye ve doğaya katkı için, Karbondioksit emisyonuna katkı, küresel ısınmaya mani olacak bu önemli organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. 600 tane sakız çamı diktik. Dolayısıyla bundan sonra da hem ağaç dikmeye devam edeceğiz. Hem de geleceğimizin teminatı olan, geleceğe ve medeniyete damgasını vuracak olan çocuklarımız için park, bahçe, okul, bilim kamp ve eğlence kampları dâhil olmak üzere onları hem bedenen hem de zihnen hem de sosyal olarak yetişmelerini en iyi şekilde sağlayacak olan Tuzlamız ve ülkemizin için çalışacağız” dedi.

“MÜHİM OLAN GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPABİLMEK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, fidan dikimine çocukların da katılması üzerine,”Çocuklarımız ile ilişkilerimiz çok iyidir. Bana “Şadi Abi” de diyorlar. Doktor Şadi Yazıcı’da diyorlar. Çocuklar bizim için kıymetli tabi. Gelecek nesillere özgüven vermek lazım. Bilgisini vermek lazım. Onlara uygun ortam hazırlamak lazım. Biz Tuzla’da hep onlarla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda, hep onlarla birlikte olmayı, onlara daha iyi bir Tuzla ve kendi bedensel, kişisel ve zihinsel gelişmelerini sağlayacak olan hem okullarda, hem bahçelerde hem de çevredeki en iyi ortamı sağlamak için uğraştık. Tuzla geniş coğrafyada, sanayi yoğunluklu olmasına rağmen çocuklar be gençlerimiz için gerekli olan tüm çalışmaları yapmaya çalıştık. Onlar da bunun kıymetini biliyorlar ve bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Tuzla’yı altın kaplasak bile önemli değil, mühim olan gençler ve çocuklar için bir şeyler yapabilmek olduğunu düşünüyoruz. ”dedi.

ÇOCUK PARKI VE OYUN ALANI AÇILIŞI YAPILDI

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen ağaç dikme etkinliğinden önce Anadolu Mahallesi Okumuş Sokak’ta bulunan çocuk parkı ve oyun alanını açılışını yaptı. Başkan Yazıcı’ya kurdele kesim sırasında çocuklar eşlik etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte basketbol oynadı ve penaltı atışı yaptı.