Tuzla Kale Koleji'nde büyük yarış!

Yaptığı etkinlik ve projelerle marka ve tanınırlığını arttıran Kale Okulları, eğitimde ilk olma yolunda hızını kesmeden çalışmalarına devam ediyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11’inci sınıflar için düzenlediği bursluluk sınavıyla da kendi bünyesine öğrenci katmak isteyen Tuzla Kale Koleji, öğrenciye verdiği desteği eğitim de eksik etmiyor.

Eğitim alanında adından söz ettiren Kale Koleji 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11’inci sınıflara yönelik bursluluk sınavını gerçekleştirdi. Öğrenciler Kale’li olmak için yarışırken veliler ise konferans salonunda ağırlandı. Öğrencilerini bekleyen velilere okul yönetimi tarafından okul hakkında detaylı bilgi verildi.