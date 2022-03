'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları-10' gerçekleştirildi! İş arayan engelli vatandaşlara istihdam sağlandı

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşları işveren ile buluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, Tuzla İşkur işbirliğince Tuzla ile çevre ilçelerde yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlar için 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları-10' toplu iş görüşmesi düzenlendi.

Toplu iş görüşmesi, Gebze - Kocaeli ve yakın çevrelerde faaliyet göstermekte olan sektördeki öncü 10 firmaların insan kaynakları departmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Katılım sağlayan 10 firma, kendi aradığı kriterlerde 200 engelli vatandaşa kendisine en uygun pozisyon için bire bir görüşme gerçekleştirdi. 8 Organize sanayi bölgesinden 5’i Tuzla’da yer almasıyla beraber düzenlenen istihdam buluşmalarında iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI İŞVERENLE BULUŞTURUYORUZ”

Konu hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün özel vatandaşlarımız ile onların belli yüzde raporlarıyla beraber engelli olan kardeşlerimize iş bulma konusunda işverenler ile iş arayanları buluşturuyoruz. Ama bu defa özel vatandaşları buluşturduğumuz bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız biz her zaman vatandaşlarımızı her türlü yardım ve imkanlarımızı seferber edip onlarla birlikte her şeyi paylaşma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ama en önemli şeyin onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, hayatını idame ettirebilmeleri, hayata ve sosyal hayata, güncelik hayata, şehir hayatına adapte olabilmeleri için en önemli şeylerden bir tanesi her birey için olduğu gibi engelli vatandaşlarımız için de iş sahibi olabilmek. Ve O kendi imkanlarıyla karşılayacak olan gelir elde edebilmesi. Biz de bugün burada firmalarımızla beraber onları buluşturuyoruz. Bin 200’e yakın engelli kardeşimiz CV’leriyle beraber listemizde var. Onları işverenlerle buluşturuyoruz. Şu anda 200-250 kişiyi kişiyi istihdam etmek gibi bir hedefimiz var.“ dedi.