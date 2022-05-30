Tuzla Kent Festivali'ni 2 milyon kişi ziyaret etti

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde 4 gün süren ‘Tuzla Kent Festivali’ sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler festivalde sergilendi. Festivalde vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünler satıldı.

FESTİVALDE ŞARKICI KUTSİ SAHNE ALDI

Festivalde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü de yer alırken Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen festivali 2 milyon kişi ziyaret etti. Tuzla Kent Festivali kapsamında ünlü sanatçı Kutsi, 28 Mayıs Cumartesi günü sahne alarak, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.