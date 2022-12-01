Tuzla Marina'da sergilenen tarihi halk çalgıları

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın açılışını yaptığı 'Geleneksel halk çalgıları' olarak adlandırılan, Türk Dünyası'nın 80'den fazla müzik aleti, Tuzla Marina'da sergilenmeye başlandı.

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Tuzla Marina'da sergilenen tarihi halk çalgıları

Tuzla Belediyesi, Marina alanında bulunan Tuzla Belediyesi Sergi Alanı'nda her ay düzenlediği seçkin sergilere bir yenisini daha ekledi. Türk Dünyası'nın 80'den fazla geleneksel halk çalgısı, Tuzla Marina'da sergilenmeye başlandı. İstanbulluların ücretsiz olarak yararlanacağı serginin açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı," Türk geleneğinin, kültürünün çok geçmişten beri musikiye vermiş olduğu önem açısından çok kıymetli bir sergi" ifadelerini kullandı.

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İSTANBULLULAR ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANACAK

Bin yıldan fazla bir süredir dünyanın birçok bölgesine yayılan Türk Milletleri, çok farklı kültürlerle etkileşim içerisinde oldu ve onlarca farklı müzik aleti kullandı. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi, Marina alanında bulunan Tuzla Belediyesi Sergi Alanı'nda her ay düzenlediği seçkin sergilere bir yenisini daha ekledi. Türk Dünyası'nın 80'den fazla geleneksel halk çalgısı, Tuzla Marina'da sergilenmeye başlandı. İstanbulluların ücretsiz olarak yararlanacağı serginin açılışını Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Yazıcı, kurdele kesimin ardından halk çalgılarını tek tek gezerek inceledi.

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"İNSANLIK TARİHİ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ BİR SERGİ OLDU"

Açılış programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Geleneksel Türk Dünyası çalgılarının yer aldığı sergimizin açılışını yaptık. Burada 14 bin yıl önce kullanılmış olan, resimlerden ya da yazıtlardan görünen çalgıların sonradan üretilmiş şekilde sergileniyor. Burada sergilenen musiki aletlerine baktığımız zaman bir Türk geleneğinin, kültürünün çok geçmişten beri musikiye vermiş olduğu önem açısından çok kıymetli bir sergi. "Müzik ruhun gıdasıdır" kalıbını çok eskiden keşfetmiş bir medeniyeti görebiliyoruz. Dolayısıyla günümüzde de musikinin insanın bireysel ve toplumsal gelişmesinde ne kadar kıymetli olduğunu bildiğimiz bir dönemde çok geçmişten beri gelen çok önemli bir değer olduğunu anlamış oluyoruz. Şu anda bu sergi sayesinde çok nostaljik ve çok geçmişe dönük gidiyoruz. Ama geçmişte kullanılan tüm müzik aletlerinde olduğu gibi gelecekte de kullanılacak daha dijital aletlerle müzik yaparken de, ruhun gıdası olan müziği nasıl ürettiğimizi, nasıl yaşadığımızı, ozanlarımızın hangi enstrümanlarla günümüze geldiğinin ifadesi açısından çok önemli. İnsanlık tarihi açısından çok kıymetli bir sergi oldu" dedi.

"BU SERGİDE BULUNMAK BENİ MUTLU ETTİ"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise, "Bu sergi hem kültürümüzün hem tarihimizin, dünümüzün, bugünümüzün ve yarınlarımızın da sevinçlerimizi, üzüntülerimizi notaya döktüğümüz Türk Halk Çalgıları sergisi. Dolayısıyla bu sergide bulunmak benim mutlu etti" dedi.

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