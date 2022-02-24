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  3. Tuzla Spor Okulları yoğun ilgi görüyor: ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’

Tuzla Spor Okulları yoğun ilgi görüyor: ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’ sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor. Toplam 14 farklı branşta verilen eğitimlere 6 bin 370 vatandaş ve sporcu katıldı.

Tuzla Spor Okulları yoğun ilgi görüyor: ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’ sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

Her yaştan vatandaşın katılabildiği derslerde futbol, basketbol, teakwondo, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, yüzme olmak üzere 14 farklı branşta eğitimlere 6 bin 370 vatandaş ve sporcu katılım sağlıyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimler, okulların spor salonlarında ve Tuzla Belediyesi’nin spor tesislerinde verilmektedir.

“SPOR HER YAŞTAN TUZLALI VATANDAŞIMIZN HAKKIDIR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmak amacıyla farklı branşlarda eğitimler düzenliyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu eğitimlere katılması bizlere mutluluk veriyor. Çocuklarımız spor eşliğinde güçlü bir birey olma yolunda ilerlerken hem de arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiriyorlar” dedi.

Tuzla Spor Okulları yoğun ilgi görüyor: ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’ Tuzla Spor Okulları yoğun ilgi görüyor: ‘Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması’

Bölge Gündem Editör Ekibi
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