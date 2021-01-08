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  3. Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını! 1 işçi yaralı

Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını! 1 işçi yaralı

Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir canlı hayvan taşıma gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen gemide 1 işçinin yaralandığı öğrenildi. Gemi yangını havadan görüntülendi.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokakta bulunan Torgem tersanesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda,  canlı hayvan taşıma gemisi bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahale ederken geminin boş olması olası bir faciayı önledi. 

1 İŞÇİ YARALANDI

Öte yandan, yangın sırasında yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını! 1 işçi yaralıTuzla tersanesinde korkutan gemi yangını! 1 işçi yaralıTuzla tersanesinde korkutan gemi yangını! 1 işçi yaralı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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