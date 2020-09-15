Tuzla'da 17 mahalleye eş zamanlı koronavirüs denetimi!

Tuzla genelinde 17 mahallede düzenlenen maske, mesafe ve temizlik denetimleri, "Sağlık için hepimiz için" sloganı kapsamında İçmeler Mahallesi’nde yapıldı. Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımlarıyla gerçekleşen denetimde işyerlerinin kurallara uyup uymadığı ile, ateş ölçümü, maske, mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemi anlatıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi’ne görevli zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske ve broşür dağıtımı yapıldı.

''VATANDAŞIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ''

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''İlçe kaymakamımız, polisimiz ve zabıtamız ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı uyarıları doğrultusunda denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın özellikle son zamanlarda hiçbir şey yokmuş gibi davranması, esnafı da sıkıntıya soktuğu gibi topluma yayılabilecek, hala içimizde geçmemiş olan Kovid-19 vakalarını önlemeye yönelik bir denetim. Bu denetim sonucunda da artık çok ciddi tedbirler alacağımızı da bildirdik. Dolayısıyla bizim amacımız gerçekten Kovid-19’un henüz bitmediğini, ve tedbir olarak yapılması gereken çok basit şeyler olduğu hakkında bilgilendirmektir. Sadece maske takıp, mesafe uyup hijyen kurallarına dikkat etmek gibi yüzde 95 korumaya gidebilecek olan basit tedbirlerin işyerlerimizde, vatandaşımızın da esnaf ile birlikte alışveriş yaparken ve bulunduğu zamanda dikkat etmesi gerekiyor. Biz kamu otoritesi olarak elimizden geldiğince tedbirleri almaya, aldırmaya ve gerekli destekleri vermeye çalışacağız. Nice sağlıklı yıllarda ve günlerde buluşmak dileğimle. Çalışmalarımız bu yönde halkımızın sağlığı için vatandaşımızın geleceği için mücadele ediyoruz.” dedi.

Tuzla genelinde yapılan denetimler gece de devam etti. Denetimler sırasında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilirken alınması gereken tedbirler hakkında bilgi de verildi.