Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı!

Tuzla sahil alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.

Tören de Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ve Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun Atatürk Anıtına kurumlarını temsilen çelenk sundu.Siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

''ONLARI SAYGI İLE ANIYORUZ''

30 Ağustos, Milletimizin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık destanı yazarak elde ettiği İstiklal Zaferinin sembolüdür diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Aziz milletimiz tarih boyunca esaret görmemiştir. Tarih boyunca İstiklal aşkı ile hür yaşamış milletimiz 30 Ağustos’ta eşi benzeri görülmemiş bir destan ile İşgal kuvvetlerine karşı Zafer kazanmıştır. Bu zafer ile beraber canlarını vererek bize bu Cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, onları saygı ile anıyoruz.” dedi.

Tuzla Sahil Alanı’nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni, Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve törenin ardından sona erdi.