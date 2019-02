Tuzla'da Cumhur ittifakı kapsamında MHP'den AK Parti ilçe başkanlığına iadei ziyaret

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Yönetimi Cumhur İttifakı’nın Diğer Ortağı MHP Tuzla İlçe Başkanlığı’nı Geçtiğimiz Haftalarda Ziyaret Ederek Çalışmalar Hakkında Bilgi Alışverişinde Bulunmuştu. Bugün Gerçekleştirilen Ziyarette de Cumhur İttifakı Ortağı MHP Tuzla İlçe Başkanı Erdem Doğruer ve Yönetimi, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Yönetimini Ziyaret Ederek İade-İ Ziyarette Bulundu.

SUAT DURAK: ÜLKEMİZİN KADERİ 15 TEMMUZ’DAN SONRA YENİ BİR YOL ALDI

MHP Tuzla İlçe Başkanı Erdem Doğruer ve Yönetiminin Ziyaretinde Bir Konuşma Yapan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, “ Ülkemizin Kaderi 15 Temmuz’dan Sonra Yeni Bir Yol Aldı. Özellikle Başkanlık Sisteminden Sonra, Tek Bir Kulvarda Yol Alma Gereksinimi Duyuldu. Aslında Bir Kola Bağlı Elin Parmakları Gibiydik. Bu Sefer Aynı Yolda Yürüme Gibi Bir Karar Alındı. Bu Karar Doğrultusunda Milli ve Manevi Değerlerine Sahip Çıkan, İstiklalin ve İstikbalin Her Daim Bekçiliğini Yapan İki Parti MHP ve AK Parti Birlikte Yol Yürüme ve Cumhurun Yani Halkın Gerçek Anlamda Yanında Olan İki Parti Türkiye’nin Bundan Sonra Geleceğini Çizmeye Devam Edecektir. Cumhur İttifakı Önümüzdeki 100 Yılın Haritasını Çizmiş Durumda. Bundan Sonra İnşallah Sol Zihniyette ve Farklı Bir Zihniyette Bir İnsan Bu Ülkeyi Yönetemeyecek. Bunun En Büyük Kararı Cumhur İttifakı İle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mührüyle Onaylanmış Durumda. Hiçbir Zaman Bir Araya Gelemeyecek Olan CHP veya HDP veya SP veya İyi Partisi, Şer Olgusu İçin Bir Araya Geldiler. Ama AK Parti ve MHP’nin Tabanı Her Zaman Birlikte Yürümüştür. Bu Mahiyette 31 Mart Yerel Seçimlerinde İnşallah Tekrardan Bir Cumhur İttifakı Oluşturarak Birlikte, Büyüklerimizin Uygun Gördüğü Adaylar Mahiyetinde Birleşerek Bir Seçime Gidiyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı’nın Adayları Türkiye’de Her Noktada Seçimden Zaferle Çıkacaklarına Ben Eminim” Dedi.

ERDEM DOĞRUER: CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUYLA BAŞLADI

MHP Tuzla İlçe Başkanı Erdem Doğruer’de Yaptığı Konuşmada, “ Cumhur İttifakı, Yenikapı Ruhuyla Başladı. MHP ve AK Parti’nin, Güç Birlikteliği İle Türkiye Cumhuriyetinin Kazanımları Çok Büyük Olmuştur. Cumhur İttifakı’nı İki Partinin Kazanımı Olarak Görmüyoruz. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Daha Sağlıklı Bir Şekilde İlerlemesini Sağlamıştır. Biz MHP Olarak Baktığımızda, Bizde İktidarın Bir Parçası Olalım, Şurada Şunu Alalım, Burada Bunu Alalım, Çok Verdik Az Aldık Gibi Bir Düşünceye Sahip Değiliz. Önemli Olan Cumhur İttifakı’nın Kazanımlarıdır. Biz Devletin Olmadığı Yerde, Milletin Huzur İçinde Yaşayacağına İnanmıyoruz. Milletimizin Huzur İçinde Yaşaması İçin Türk Milliyetçileri Bundan Önce Nasıl Görev Almışsa, Bundan Sonra da Üzerine Düşeni Yapacaktır. Önümüzde 61 Gün Gibi Bir Süre Kaldı. Bize Düşen Tuzla’da Cumhur İttifakı’nın En Güzel Kazanımlarla, En Güzel Sonuçlarla Taçlandırmaktır. Tabi ki Rakiplerde Boş Durmuyorlar. Karşımızda Genel Başkanımızın Deyimiyle Zillet İttifakı Var. Birbirine Benzemeyen, Genel Başkanımızın Deyimiyle 5 Benzemez, Bugün Herhalde SP Ayrıldı. 4 Benzemez Kaldılar. Dolayısıyla Burada Biz İki Parti, Tabanda Birbirine Daha Sıcak, Daha Geçişken Tabanlardır. Diğer Tarafa Baktığımız Zaman Ne Dünya Görüşü, Ne İdeolojisi Birbirine Uymayan, Hiç Birbirini Tamamlamayacak 3 Tane Parti Var. Biz Onlara Nazaran Daha Öndeyiz. Biz Temsil Makamındaki İnsanlar Olarak, Bu İşi Daha Başarılı Kılmak İçin Ne Gerekiyorsa Gece Gündüz Çalışacağız” Dedi.