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  3. Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

Tuzla'da, yakın geçmişte iflas ettiği iddia edilen bir şahıs, arkadaşının arabası içinde, torpidoda bulunan silahı alarak intihar grişiminde bulundu. Kafasına isabet aldığı belirlenen adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

Tuzla'da arkadaşının silahıyla kafasına sıktığı iddia edilen bir kişi ağır yaralandı. Olay 23:30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi 34 AUP 32 plakalı BMW marka otomobille sokağa geldi. 1 kişi otomobilden inerek sokak üzerinde bulunan bir fabrikaya girerken araçta kalan henüz ismi öğrenilemeyen kişi aracın torpidosunda bulunan tabancayı alarak kafasına ateş etti.

Silah sesini duyan arkadaşı ve fabrikada bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İntihar girişiminde bulunan kişinin arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fikret Birdal isimli vatandaş, "Bir şey görmedim. Mutfağın camından dışarı baktım ambulans vardı. Yaralıyı gördüm ambulansa koyup götürdüler. Dediklerine göre iflas etmiş galiba. Silahı kafasına sıkmış" dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

Tuzla'da dehşet: İflas eden adam arabanın içinde kafasına sıktı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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