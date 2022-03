Tuzla'da Down Sendromlu ve Otizmli bireyler kıyasıya yarıştı Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Dünya Down Sendromlular Günü çerçevesinde otizmli ve down sendromlu gençler bir araya gelerek sportif faaliyetlerde bulundu. Slalomlu parkurda koşma, çuval yarışı ve halat çekme gibi farklı etkinliklerde yarışan gençler kıyasıya rekabet etti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle Tuzla’da özel bireylerin katılımıyla sportif yarışmalar düzelendi. Tuzla Belediye Gönül Elleri Çarşısı tarafından, Piri Reis Üniversitesi spor salonunda düzenlenen etkinlikte, otizmli ve down sendromlu gençler slalomlu parkurda koşarak kaleye top atma, çuval yarışı ve halat çekme gibi farklı yarışmalarda rekabet etti. Özel bireylerin ailelerinin de alkışlarla eşlik ettiği yarışmalarda hem eğlenceli hem heyecanlı anlar yaşandı. Etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılarak yarışmalarda ter döken gençlerin heyecanına ortak oldu. Down sendromlu kick boks sporcusu Sıla Temizoğlu, etkinliğe katılan Başkan Dr. Şadi Yazıcı için özel bir boks şovu yaptı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı da halat çekme yarışmasında halat çekerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışmalara katılan otizmli ve down sendromlu gençlere kupa ve madalyalar verildi. BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çok özel çocuklarımızla beraber güzel bir etkinlik yaptık. Pir Reis Üniversitesi'yle birlikte, onların salonunda rektörümüzün ev sahipliğinde. Tuzla Belediyesi'nin spor kulübüyle beraber, özel çocuklarımızla gerek down sendromlu gerekse özellikle de bu dönemde otizmli özel çocuklarımızın beraber etkinliğini birlikte gerçekleştirdik. Onlar bizim için çok kıymetli, toplum için çok kıymetli. Engelsiz bir Tuzla, engelsiz bir İstanbul ve engelsiz bir Türkiye için biz toplumda hep beraber sosyalleşecek olan bu değerli özel çocuklarımızla birlikte Tuzla'da birçok etkinlik yapıyoruz. Bugün de down sendromlu ve özellikle de otizmli çocuklarımızla birlikte beraber olduk. Çok güzel yarışmalar ve sportif faaliyetleri birlikte gördük. Çok mutluyuz. Rabb'im onların şefkatini, onların o temiz, güzel ruh ve iç güzelliklerini tüm topluma yaysın. Onları seviyoruz. Onlarla birlikte nice güzel programlarda buluşmak dileğiyle” dedi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri