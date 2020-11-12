Tuzla'da 'E-HADİ' uygulamasıyla online eğitim kurslarına devam ediliyor!

Yeni nesil eğitim portalıyla aile bireylerinin evden hayata katılması amacıyla Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘E-HADİ Evden Hayata Katıl’ projesi ilk haftasında sona ulaşıldı.

İlk hafta yapılan online eğitimlerde Sabun Yapımı Atölyesi, Mum Yapımı Atölyesi ve İşaret Dili Eğitim dersleri yapıldı. Kursiyerlerin evlerinden katıldığı dersler 3 hafta boyunca haftada iki ders olarak devam edecek.

Okul Öncesi Eğitimleri, Çocuk Oyunları, Uyku ve Tuvalet Eğitimleri, Ninni ve Masal Anlatımları, Online Sergiler, ‘Kadınca’ Programları, Diji Aile Eğitimleri, Evlilik Akademisi, Sosyal Medya’da Etkili Satış Eğitimleri, aile bireyleri ile düzenlenecek yarışmalar, yüzyüze ve online seminerler ve daha bir çok etkinliğin başvuruları ise “ehadituzla.com” adresi üzerinden devam ediyor.

“DERSLERİMİZİ RAHATLIKLA BURADAN DEVAM ETTİRİYORUZ”

Dersleri online şekilde rahatlıkla sürdürdüklerini belirten Pelin Can,” Öncelikle biz kurs planımızı, kurslarımız başlamadan önce oluşturduk. Bugünkü dersimizde mum yapımı atölyesi ile sabah grubu ile başlıyoruz. Yaklaşık 5 kişi ile başlayacağız ve bu sayımız İlerleyen zamanlarda artacak. Kursumuzda ön tanışma ile ilerleyeceğiz. Ardından malzemelerin tanıtımını ve ilerleyen süreçlerde mum yapımına başlayarak bunu sonlandıracağız. Bu uygulama ile tabii ki herkesin evlerine misafir olmak bizler için büyük bir mutluluk. Pandemi sürecinden dolayı biliyorsunuz ki herkes dışarıya çıkmak konusunda biraz tedirgin oluyor. Bu uygulama üzerinden dersler işlendiği zaman, öğrencilerimiz de biz de iletişim rahatlıkla kurabiliyoruz. Derslerimizde rahatça buradan devam ettiriyoruz” dedi.

“KONUŞAMAYAN DUYAMAYAN İNSANLARIN SESİ OLABİLMEK ADINA EĞİTİMLER VERİYORUZ”

Tuzla Belediyesi’nde işaret dili kurs eğitmeni olarak görev yapan Buket Binbay,” Pandemi dolayısıyla 3 hafta sürecek olan online eğitimlerimiz bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Her perşembe ve cuma sabah saat 10 ile öğleden sonra 4 arasında 40’ar dakikalık ders ile eğitimler veriyoruz. Bu işaret dili kursumuzda eğitimin amacı, günlük yaşantımızda duyamayan konuşamayan insanlar ile karşılaşma olasılığı çok yüksek. Bir nebze de olsun onların sesi olabilmek adına onlarla karşılaştığımız zaman yardımcı olmak, sorunlarını anlayabilmek adına biz bu dil eğitimi veriyoruz” dedi.