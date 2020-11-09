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Tuzla'da erkek cesedi bulundu

Tuzla Göçbeyli mevki'inde, ormanlık alandaki yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12. 00 sularında vatandaşlar tarafından bir erkeğe ait ceset bulundu.

Tuzla'da erkek cesedi bulundu

Tuzla'da vatandaşlar tarafından ormanlık bölgede yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. İlk bulgulara göre şahsın darp edilerek hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla Göçbeyli mevki'inde, ormanlık alandaki yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12. 00 sularında vatandaşlar tarafından bir erkeğe ait ceset bulundu. Park halindeki 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında bulunan cesedi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede inceleme yaptı. İlk bulgulara göre üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 45'li yaşlarda bir kişiye ait olduğu ve şahsın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



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