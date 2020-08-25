Tuzla'da Formula 1 heyecanı yaşanacak!

13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Grand Prix'sinin yapılacağı açıklanan Formula 1 yarışları şimdiden vatandaşlar tarafından ilgiyle bekleniyor. Intercity İstanbul Park da düzenlenecek olan bu yarışlarla hakkında Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla herkese müjdeyi verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın ''13-14-15 Kasım! Bu tarihler çok hızlı geçecek. Formula 1 yeniden Tuzla'da!'' yazarak paylaştığı bu haberin ardından tüm gözler yapılacak yarışlarla ilgili bilgilere çevrildi.

Sevgili @serhanacar ‘ın sesinden bu anonsu duymayı o kadar çok özledik ki



Tifosiler, gümüş okçular, Redbull’cular sizleri ağırlamak için Tuzla olarak biz hazırız ??https://t.co/m4XeW0oBVH pic.twitter.com/3jIxwbTrI2 — Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) August 25, 2020

''HERKES İÇİN İYİ OLUR''

Formula 1'i son yıllarda en çok kazanan takımlardan birisi olan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, organizasyonun İstanbul'a dönüş ihtimaliyle ilgili "Türkiye'ye son olarak 10 yıl önce gittim. O meşhur 8. virajı hatırlıyorum, araçlar oradan geçtiğinde muazzam bir görüntü oluşuyordu. Eğer Formula 1 oraya dönmeye karar verirse herkes için iyi olur. Boğaz'da tura çıkarız." ifadelerini kullanmıştı.

Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.