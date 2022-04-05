Tuzla’da iftar çadırı geleneği devam ediyor: Ramazan ayı boyunca vatandaşlar iftarda buluşacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla Tuzla’da Ramazan ayı hazırlıkları başladı.

Bu kapsamda Tuzla Devlet Hastanesi’nin bahçesine iftar çadırı kuruldu.

Tuzla dışından Tuzla Devlet Hastanesi’ne gelen hasta ve hasta yakınlarının da yararlanabileceği iftar çadırında bağışçıların destekleri ile her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılacak. Bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının her günü iftar çadırı geleneğini yaşatarak Tuzlalı vatandaşları iftarda buluşturmaya devam edecek.

İFTAR ÇADIRI TUZLALILARIN HİZMETİNDE

Ramazan Ayı’nın rahmet, bereket, mağfiret, zekat, fitre ve sofraları paylaşma ayı olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar çadırının yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever destekleriyle Tuzlalı vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.