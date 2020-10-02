Tuzla'da iki mahallede koronavirüs denetimi gerçekleşti!

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği Tuzla'da Postane ve Camii mahallelerinde geçtiğimiz günlerde esnaflar denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ekipler tarafından uyarılarda bulunularak temizlik, maske ve mesafe konuları anlatıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça’nın Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetim sırasında bir esnafın masa düzeninin kurallara uymadığı konusunda uyarı yapılırken bir erkek kuaförüne ise tek kullanımlık örtü konusunda uyarı yapıldı.

''BAŞKALARININDA SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK BU TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDAYIZ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulu’nun birlikte almış olduğu kararlar ile beraber bunların bakanlıktaki uygulamaları ve bakanlığın göstermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gerek İçişleri Bakanlığı ile birlikte biz de burada Kaymakam ve Tuzla Belediyesi olarak, Tuzla sınırları içerisinde esnafımızın denetlenmesi konusunda araştırmalar yapıyoruz. Son zamanlarda ağır vakaların artışındaki hafifte olsa yükselişlerin hissedilmesi üzerine bizde denetimleri sıklaştırdık. Özellikle kurallara uymaları konusunda esnafımıza çok ama çok uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uyulmayan durumlarda, işyerlerinin uyarılması konusunda bizlere yardımcı olmalarının bu denetimler ve toplum sağlığı açısından çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Covid-19 bitmedi, bitmeyecek. Bir aşısı bulunana kadar ve bir antiviral ilaç bulunana kadar devam edecek. O nedenle bütün tedbirlere, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat edeceğiz. Hep birlikte kendi sağlığımız başta olmak üzere başkalarının sağlığını düşünerek bu tedbirleri almak zorundayız. Biz de bu denetimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetimler tüm gün 17 mahallede devam edecek.