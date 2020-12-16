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  3. Tuzla'da kadın cinayeti! Yaralı halde sokakta yardım istedi ama kurtarılamadı

Tuzla'da kadın cinayeti! Yaralı halde sokakta yardım istedi ama kurtarılamadı

İstanbul Tuzla'da aralarında anlaşmazlık bulunan çift arasındaki tartışmada kan döküldü. Ceyhun Ç., eşi Seher Ç.'yi evde defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. 2 çocuk annesi kadın can havliyle kendini dışarı atıp yardım istedi. Yakınları genç kadını o halde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seher Ç. hayatını kaybetti.

Aydınlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Seher Ç. ile kocası Ceyhun Ç. evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ceyhun Ç., 2 çocuğunun annesini bıçakla yaraladıktan sonra evden kaçtı. Yaralı halde evden çıkan kadın bina dışına çıkarak yardım istedi.

BİR KAÇ ADIMDAN SONRA YERE YIĞILDI

Seher Ç. bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

KAÇAN KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.

Tuzla'da kadın cinayeti! Yaralı halde sokakta yardım istedi ama kurtarılamadı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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