Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.