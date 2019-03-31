İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tuzla'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Tuzla'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tuzla'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tuzla'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.