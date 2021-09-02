Tuzla'da okullarda yüz yüze eğitim öncesi koronavirüse karşı hazır!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçileceği duyurusunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla Belediyesi de 2021-2022 eğitim ve öğretime hazırlık çalışmalarının startını verdi. İlçe genelindeki okullarda gerekli koronavirüse karşı gerekli önlemler alan belediye ayrıyetten okulların bakım, onarım çalışmalarını da ağırlık verdi.

Haftanın 5 günü koronavirüs önlemleri alınarak yapılacak yüz yüze eğitim için Tuzla Belediyesi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla ilçedeki okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Özellikle sınıfların ve ıslak zeminli alanların özel temizlik maddeleriyle temizlenmesiyle yaşanan salgında virüsün öğrencilere tehdit oluşturması önlenmiş oldu.

''OKULLALRIMIZI, OKULLARIN GERÇEK SAHİPLERİ İÇİN ÖZELLİKLE HARCADIK''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Okullarımızın açılacak olmasına çok sevindik. Yavrularımız ile hasretimiz bitecek. Tekrar onlarla buluşacağımızdan dolayı en az biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Tekrar okullarımızda zillerinin çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, okulların gerçek sahipleri için özenle hazırladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.