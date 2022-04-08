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Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!

Tuzla’da bulunan piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.

İstanbul İtfaiyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41. Bakım Onarım Müdürlüğü AR-GE bölümünde yer alan mühimmat deposunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!

Açıklamada, "İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı." bilgisi paylaşıldı.

Askeri alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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