Tuzla’da Ramazan bir başka güzel: Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Ramazan ayı boyunca yapılan etkinliklerle Tuzlalılara unutulmaz anlar yaşatılıyor

Tuzla Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel olarak hazırlandı. Tuzla Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü kültür sanat etkinliklerine Ramazan ayında da devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile iftar çadırından kumanya dağıtımına, Ramazan Karavanı’ndan ilahi dinletilerine, söyleşilerden canlı yayınlara, oyunlardan sürpriz hediyelere kadar onlarca kültür sanat etkinliği, Tuzlalı vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatacak. Her gün farklı mahallerde yapılacak olan etkinlikleri iftar saatinden sonraki söyleşi programları takip edecek.

“RAMAZAN AYININ COŞKUSUNU TUZLA’DA YAŞAYACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Tuzlalı hemşerilerimiz için Ramazan ayına özel etkinlikler düzenledik. Birbirinden değerli isimler, Ramazan ayının coşkusunu anlatacaklar. Mahallere giderek kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarımızın kapılarına kadar götüreceğiz. Tuzla Ramazan ayının coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.