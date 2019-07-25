''Tuzla’da Spor Zamanı'' kursiyerleri piknikte bir araya geldi

“Tuzla’da Spor Zamanı” kursiyerleri Tuzla Belediyesi tarafından yapılan piknikte buluştu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı piknikte her yaştan sporcular bir araya geldi.

Tuzla Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim birimlerinin kursiyerlerini piknikte bir araya getiriyor. 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde Tuzla’da Spor Zamanı kursiyerleri birlikte piknik yaptı. Tuzla Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen basketbol, voleybol, jimnastik, futsal, tenis, beden eğitim ve spor öğretmenliğine hazırlık kursu (BESYO), masa tenisi, okçuluk, kick boks, eskrim, futbol gibi 11 farklı branşta eğitim alan kursiyerler, Akfırat Şehit Ömer Halisdemir Mesire Alanı’ndaki piknikte doyasıya eğlendi. Şişme oyun parkurları, animasyon gösterileri, sandalye kapmaca, yüz boyama gibi pek çok aktivitenin yapıldığı piknikte tüm katılımcılar hep beraber eğlenmenin keyfini yaşadı.

Piknikte kursiyerleri selamlayan Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamını iletti. Özcan, “Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın her yaştan Tuzlalı’ya evine en yakın okulun salonunda spor yapma imkanı sağladığı Tuzla’da Spor Zamanı kurslarımızı kış ve yaz sezonunda aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kurslara gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Bu kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaz tatilini spor kursları ile değerlendiren kursiyerler de kendilerine bu imkanı sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.