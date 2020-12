Tuzla'da virüsün bulaş riski azaltma çalışmaları sürdürülüyor!

10 Mart tarihinden bu yana COVİD -19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Tuzla Belediyesi, inovatif çözümler ile koronavirüs salgınını ilçe genelinde azaltmaya devam ediyor.

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yayılan Koronavirüs salgını ile ilgili mücadele çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Tuzla’da Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin dışında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla yapılan uygulamalar sayesinde, virüsün bulaş zinciri kırılıyor. Mart ayından itibaren yapılan çalışmalar ile birlikte insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının önüne geçilirken yapılan temizlik çalışmaları ile de temas edecekleri yüzeyler tek tek temizleniyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle hiçbir çocuğun eğitimden uzak kalmaması nedeniyle Askıda Tablet kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya ile birlikte Tuzla’da online olmayan ev kalmaması için çalışmalar yürütülmektedir.

SEMT PAZARLARI ZABITALAR TARAFINDAN SÜREKLİ DENETLENİYOR

Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarları Tuzla Belediyesi Zabıtaları tarafından sürekli denetleniyor. Pazar esnafına maske denetimleri yapılırken, HES kodları sorgulanarak karantinada olması gereken esnafın pazara girişine izin verilmiyor. Ayrıca Pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri ile hijyen noktaları oluşturulurken, pazar içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınması sağlanıyor.

ÖZEL YIKAMA ARAÇLARI SOKAKLARDA KİR BIRAKMIYOR

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan her sokak, özel karışımlar yüklenmiş yıkama araçları ile her gün dezenfekte ediliyor. Her sokakta bulunan yer üstü konteynerler ile yer altı konteynerler ise özel yıkama araçları ile dezenfekte ediliyor. İnsanların konteynere temas ettiği alanlar olan, kapak açma kulpları hijyen hale getiriliyor. Tuzla’da bulunan yaya alt geçitleri de ozon yıkama ile dezenfekte ediliyor.

DEZENFEKTE EDİLMEYEN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEFERE ÇIKAMIYOR

Tuzla’nın çevre ilçeler ile ulaşımını sağlayan ve ilçe içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılan yolcu minibüsleri, seferine başlamadan önce duraklarına gidilerek dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediyesine bağlı ekipler, minibüs duraklarına giderek yolcu minibüslerinin, kapı kulplarını, koltuk başlarını, koltukları, vatandaşların tutunduğu tutacakları her gün özel sıvılar ile dezenfekte ediyor. Dezenfekte edilmeyen yolcu minibüslerinin sefere çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca Tuzla’da bulunan taksi durakları ve o taksi durağına bağlı taksilerin de dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

KARANTİNADA OLAN VATANDAŞLAR GÜNDE ÜÇ ÇEŞİT YEMEK GÖNDERİLİYOR

Tuzla’da Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşların yemek ihtiyaçları Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi’nde günün ilk ışıklarıyla yapımına başlanan yemekler üç çeşit olarak, tek kullanımlık kaplar ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Karantinada bulunan vatandaşların evlerine temas edilmeden bırakılan yemekler ile tedavi süreçlerine destek veriliyor.

VEFA HATTI İLE KARANTİNADA Kİ VATANDAŞLARA DESTEK SAĞLANIYOR

Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından, Vefa Destek hattına başvuran vatandaşların istekleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda belediyeye başvuran vatandaşların alışverişleri yapılıyor. Market, fırın ve eczane alışverişleri yapılırken yine temas edilmeden teslimat sağlanıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN EVLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tuzla’da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Uygulama ile evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek Koronavirüs’e karşı dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışma ile 65 yaş üstü vatandaşların da virüse bulaş riski en aza indiriliyor.

TUZLA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İNOVATİF ÇÖZÜM

Tuzla Belediyesi, mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında inovatif bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yapıldı. Bileklik ile vatandaşlar gün içerisindeki dezenfektan ihtiyaçlarını bileklerinde taşıyabiliyorlar.

ONLİNE DERSLER İLE KESİNTİSİZ EĞİTİM

Yüz yüze eğitimin ara verilmesi nedeniyle Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni nesil eğitim portalı e-Hadi ile online dersler başlatıldı. Onlarca farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler ile evlerinde vakit geçiren öğrencilerin de eğitimden uzak kalmaması sağlandı. Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde ise öğrencilerin temas edebilecekleri alanlar ozon yıkama ile temizlendi. Ayrıca okullara hijyen malzemesi desteği de verildi.

İBADETHANELER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ibadethaneler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından her gün temizleniyor. Avizelerden, cam tutacaklarına, kapı kulplarından temas yüzeyi oluşturabilecek her alan özel sıvılar ile dezenfekte ediliyor

Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca yapılan tüm çalışmalar ile sadece Koronavirüs salgınının değil, diğer tüm salgın hastalıkların da bulaş zinciri kırılıyor.