Tuzla'da Yaz Kursları gençleri geleceğe hazırlıyor

1000’in üzerinde genç farklı branşlarda eğitim veren Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri Yaz Kursları 14-25 yaş aralığındaki gençlerin yaz dönemlerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz kurslarına devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, 14-25 yaş aralığındaki gençlerin yaz dönemlerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz kurslarına devam etmektedir. Yaz kurslarımızda; tiyatro, işaret dili, diksiyon, resim, dalgıçlık, yüzme, fitness, İngilizce(speaking), İngilizce, Korece, gitar, elektrogitar, bağlama, keman, piyano, şan, bateri, balaban, konservatuvar hazırlık, yan flüt gibi kulüp faaliyetleri yanı sıra üniversiteye hazırlık kursları ile de gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Yayla Mahallesi’nde bulunan merkez binasında yaz döneminde 600’ e yakın gence hizmet vermektedir. Tuzla sahilinde bulunan ve Türkiye’nin İlk ve tek olma özelliği taşıyan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nden de 1000’in üzerinde genç farklı branşlarda eğitimler almaktadır.

Gençlik Merkezi’mizde yaz döneminde kulüp çalışmalarının yanı sıra gençlerin ilgi ve alakaları doğrultusunda sosyal etkinlikler, gösteriler, tiyatrolar, piknikler, yarışmalar, turnuvalar ve geziler de düzenlenmektedir. Hayatın her alanında aktif olmaya çalışan gençlerimizle oluşturduğumuz sosyal sorumluluk grupları ile beraber Tuzla’da ve Türkiye’nin çeşitli yerlerin de bulunan ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, engellilere, çocuklara, sokak hayvanlarına vb. ulaşıp sorularına ve sorunlarına yardımcı olmaktayız.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulu, 8 -14 yaş aralığındaki binlerce öğrenciye kapılarını açarak gençlerin yaz döneminde eğlenirken öğrenmelerini de amaçlıyor. Bilgi Evleri; İçmeler, Aydınlı, Orhanlı, Mimar Sinan ve Yayla Mahallesi olmak üzere beş bölgede toplam 4130 öğrenciye eğitim imkânı vermektedir.

Tamamen ücretsiz olan Bilgi Evleri’nde yaz dönemi boyunca sanat kursları, etütler, atölye çalışmaları, spor turnuvaları ve değerler eğitimi başlığı altında kurslar verilmektedir. Sanat branşlarında; gitar, bağlama, keman, piyano, ney, resim, ebru, tiyatro vb. kurslar yer alırken; spor faaliyetleri olarak da yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi yer almaktadır.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Kamp Program İçeriği

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri her yıl yaz okulu döneminde kamp etkinliği düzenlemektedir. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda öğrencilerimiz ayrı ayrı kız ve erkek öğrenci grupları 3 gece 4 gün konaklamalı kamp yapmaktadır. Kamp programında öğrencilere macera parkuru, izcilik, paintball, futbol, voleybol, okçuluk, spor aktiviteleri ve daha birçok alanda doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmelerine imkan verilmektedir. Kamp programının son gecesinde öğrenciler oba arkadaşları ile birlikte çeşitli gösteriler hazırlamakta ve yakılan kamp ateşinden sonra gösteriler sergilenmektedir.