Tuzla'da yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı!

Tuzla'da pandemiden ötürü uzaktan eğitim gören öğrenciler, alınan tedbirlerin ardından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okula gitmenin mutluluğunu yaşadı. Fatih Mahallesi’nde bulunan Ahmet Refik Oral İlkokulu’nda ise bu özel güne ait düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.

Yaşanan pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitim Türkiye'nin her ilçesinde olduğu gibi Tuzla Belediyesi'nde başladı. Okulun ilk gününde Fatih Mahallesi’nde bulunan Ahmet Refik Oral İlkokulu’nda düzenlenen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

''OKULU ÖZLEDİNİZ Mİ?''

Temsili ders zili çalınmasının ardından törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''Çok önemli bir pandemi dönemini atlattık. Sadece biz değil, tüm dünya atlattı. Bu normale dönüşün çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Sevgili miniklerimize ‘Okulu özlediniz mi?’ diye soruyoruz. Ama geçen yıl hiç okul görmeden bitirdiler. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin çok kolay olmayacağını tahmin edebiliyorum'' dedi.

Konuşmasının devamında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Biz bu süreçte hem yöneticiler olarak hem halk olarak hem de ülke ve millet olarak, tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bugün bu açılışı yapabiliyorsak, bu tedbirler sayesinde buraya geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Alınmış olan tedbirler ve elde edilen toplumsal aşılama dâhil olmak üzere bağışıklık sistemindeki o belli bir yüzdeyi yakalama gayret ve çabaları ile böyle riskli bir kararı verip yüz yüze eğitim başlanması sağlanabiliyor'' dedi.

“BU SÜREÇTE OKULLARDA BİRÇOK HAZIRLIK YAPTIK”

Başkan Yazıcı, ''Bu süreçte biz okulların bakım ve onarımları ile dezenfekte işlemleri ile birçok hazırlık yaptık. Ama en önemli hazırlığın anne, baba, öğretmen ve biz yöneticilerin mutlaka aşı olmaları ve tedbirli olmaları çok büyük önem arz ediyor. Bazılarının bu konudaki çekinceleri ve aşıyı yaptırmamalarının bir hekim olarak anlam veremediğim davranışlardan bir tanesidir. Aşı karşıtlığını belli konular üzerinden ortaya konulabilir ama bir pandemi var ise aşı bulmak için gayret gösteren bir insanoğlu var ise, aklın yapabileceği en iyi şey yıllardır aşı ve bulunmuş olan ilaçlar ile gelişen bilim ve teknoloji ile elde edilen bu metotlar ile ancak ve ancak hastalıklar ile mücadele edilebiliyor. Dolayısıyla 1900’lü yılların başında 30-35 yıl olan ortalama yaşam ömrü bul yıl 70 yıla çıkmışsa, bu yaş ömrüne çıkarken bu tedbirler ile beraber kullanılan aklın, ilaçların ve aşılar ile birlikte gelişmiş olan sağlık sisteminin üretmiş olduğu bir nimettir. Allah’a ham ediyoruz ki bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanarak, bilim ve teknoloji ile sağlıkta da bu noktalara gelmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ama şimdi bunu yapmamak, bu çocuklarımızın yüz yüze eğitimin engelleyeceği gibi sosyal hayatları etkileyecek ve ülkelerin manevi değerlini etkileyecek. Sosyalleşmek, toplum hayatına karışmak, çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerde bulunması, insanların düğün ve derneklere katılması gibi insanı insan yapan manevi değerlerden uzak tutan bir pandemi sürecini tekrar yaşamamak için tekrar kapanmamalara gitmemek için herkesin aşı olması gerektiğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum'' dedi.

''ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''Özellikle okullarımızın tamamını yapıp, tekli eğitime geçmek için gayret sarf ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.'' dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Koronavirüsden kaynaklanan bu olumsuzlukları giderebilmek için gayret ettik. Çok şükür, bugün bu gayretlerimizin neticesini aldık. Öğrencilerimiz okulları ve öğretmenlerine, öğretmenlerimiz ise öğrencileri ile buluştular” dedi.