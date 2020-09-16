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  3. Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

Tuzla'da 1 Haziran'da başlayıp vatandaşları tiyatro gösterimlerinden müzik dinletilerine, özel gün kutlamalarından online yarışmalara kadar farklı etkinliklerde buluşturan ‘Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu’ sona erdi. Koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde yapılan bu etkinliklerle Tuzla, yazı dolu dolu geçirdi.

Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

Şelale Eğitim Parkı'nda 1 Haziran'dan beri düzenlenen ‘Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu’ etkinliklerinde sona gelindi. Gerekli tedbirlerin alındığı etkinliklerde  sosyal mesafe ve maske konusuna da dikkat çekildi.

Tuzla Belediyesi, normalleşme döneminde düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda 1 Haziran itibariyle başlayan Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu’nda; tiyatro gösterimlerinden müzik dinletilerine, özel gün kutlamalarından online yarışmalara kadar onlarca branşta etkinlik düzenlendi. Virüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı etkinlik alanına giren tüm ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek, dezenfektan kullanımı sağlandı. Ayrıca park içerisinde bulunan görevliler sezon boyunca sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. 11 Eylül itibariyle sona eren Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu’nda vatandaşlar bir birinden renkli etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirdi.

Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

HERKESE HİTAP EDEN ONLARCA ETKİNLİK

Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu’nda 7’den 70’e herkese hitap eden onlarca etkinlik gerçekleştirildi. Biri yetişkin 15’i çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 16 tiyatro gösterisi, 30 çocuk ve aile programı, 15 şiir dinletisi ve ilahi dinletisi, 4 gün üst üste 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında GENÇBÜS etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel program ve resim yarışması, 3 Online Satranç Turnuvası, Online Müzik Yarışması, Evde Spor Zamanı etkinliği ile Ramazan Bayramı’nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ikram programı düzenlendi. Kültür-Sanat etkinliklerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ve Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrencilere de uzaktan eğitimler verdi.

Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

PROGRAMLARIMIZI AÇIK HAVAYA TAŞIDIK

Yeni normal dönemde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günlerde dahi vatandaşlarımızın kültür sanat etkinliklerine ulaşabilmesi için sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz programlarımızı, yeni normal dönemi ile açık havaya taşıdık. Şelale Eğitim Parkı özellikle bu dönemde hem etkinliklerimizin merkezi, hem de vatandaşlarımızın güven içinde ziyaret ettiği bir alan haline geldi. Bizlerde ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe, dezenfektan stantları ve diğer birçok tedbirle yaz sezonumuzu tiyatrodan sinemaya, kutlamalardan özel günlere kadar birçok konudaki özel etkinlikle dolu dolu geçirmiş olduk. Hem bir hekim hem bir belediye başkanı olarak, koronavirüs ile mücadelemizi sahada aldığımız tedbirlerle sürdürürken sosyal hayatımızı destekleyen tüm etkinlikleri de mümkün olduğunca ve gerekli tedbirleri alarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!Tuzla'da ''Yeni Normal Kültür Sanat Yaz Sezonu' sona erdi!

Okan Gül
Video Editörü


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