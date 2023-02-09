Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde çok sayıda kişi enkaz altında kalmış ve kurtarma çalışmaları için gölgeye ekipler sevk edildi. Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Hatay’a hareket etti. Depremin üzerinden 44 saat geçmesinin ardından gece saat 23.00 sularında Hatay Odabaşı Mahallesinde anne babası enkaz altına yaşamını yitiren 5 yaşındaki Mehmet Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından kurtarıldı.

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"GECEMİZE UMUT OLDUN MEHMET"

Mehmet’in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gecemize umut oldun Mehmet” diye yaptığı paylaşımda “5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

"MEHMET TEK KALDI"

Hatay’ın Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. “Mehmet 5 yaşında. Annesi ve babası ile aynı yerde duruyordu. Annesi ile de bugün konuştuk, fakat annesi ve babası maalesef vefat etti. Mehmet tek kaldı.”