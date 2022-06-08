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Tuzlalı çocuklardan Marmara Denizi Günü'ne özel etkinlik

8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Tuzla Sahili'nde temizlik yapıldı. Temizlik çalışmalarına 100'e yakın öğrenci katılım gösterdi.

Tuzlalı çocuklardan Marmara Denizi Günü'ne özel etkinlik

Tuzla Belediyesi 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilçede düzenlenen temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı temizlik çalışmalarında öğrenciler çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdular. Öğrenciler temizlik çalışmasında "Marmara Hepimizin" mesajı verdiler.

"İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİYORUZ"

Sahildeki temizlik etkinliğine katılan bir öğrenci, "Hem temizlik yapıyoruz hem de eğleniyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz. Biz çocuğuz ama yaptığımız işler ile farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Biz yerlerdeki çöpleri temizliyoruz. Çöp toplayanlar var onlar da temizliyor. Büyüklerimizden rica ediyoruz yerlere çöp atmasınlar” dedi. Bir diğer öğrenci ise,” Asıl amacımız farkındalık yaratmak. Şimdi çöpleri toplayacağız. Farkındalık yaratarak çevremizi daha temiz tutmaya çalışacağız”  şeklinde konuştu.

Tuzlalı çocuklardan Marmara Denizi Günü'ne özel etkinlikTuzlalı çocuklardan Marmara Denizi Günü'ne özel etkinlik

 

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