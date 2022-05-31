"Tuzla'nın Yağmuru Ödül Töreni" programında ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tuzla'nın Yıldızları Ödül Yağmuru" programı Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tuzla’da okuyan ve kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı olan öğrencilere Tuzla Nikah Sarayı'nda ödül töreni düzenlenerek, başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa katılan ve konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bizim düşüncemiz, 15-20 yıl sonraki Tuzla’yı şimdiden ödüllendirerek, şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla’yı oluşturmaya çalışmaktır” dedi.

51 ÖĞRECİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Programda kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarına giden 51 öğrenciye ödüllerini Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu tarafından hediyeler takdim edildi.

"DAHA MÜKEMMEL BİR TUZLA'YI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programda sanattan, spordan ve bilimden ve diğer branşlardan öğrencileri ödüllendirdiklerini belirten Başkan Yazıcı, özel çocukları da unutmadığını söyleyerek, "Kendilerini, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Onlar çok daha önemli başarılara imza attılar. Bizleri gururlandırdılar. İyi ki varlar. Bizim düşüncemiz, 15-20 yıl sonraki Tuzla’yı şimdiden ödüllendirerek, şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla’yı oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm branşlarda yapılan bu tür yarışmalar bizler için çok kıymetli. Biz Tuzla Belediyesi olarak üçüncü adres belirlemeye, elimizde sporda, sanatta ve bilimde çocuklarımıza çok ciddi eğitimler veriyoruz. 30 bine yakın öğrencimizi, birçok farklı branşta eğitime alıyoruz ve bu başarılar tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile Tuzla’da bir sinerji ile muhteşem başarılara imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça” Geleceğimizi şekillendirmedeki tek araç siz sevgili gençlerin geleceğe tutunmadaki tek aracı eğitimdir. Geleceği inşa etmek, gençliği inşa etmekten geçer. Çok doğru bir sözdür” ifadelerine yer verdi.