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Tuzlaspor 0-6 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ, SONUCU

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanıyor. Ligde zirve yarışında yer alan Tuzlaspor, Bandırmaspor karşısında ağır yara aldı. Bandırma ekibi, rakibini 6-0 mağlup etti.

Tuzlaspor 0-6 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ, SONUCU

Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 6-0 mağlup etti. Zirve yarışında ağır yara alan Tuzlaspor, 18 puanda kaldı. Bandırmaspor ise puanını 8'e yükseltti ve 14. sıraya yükseldi.

Goller:

17' , 24' Pote
56' İshak (P)
72' Emir
77' Rayo
86' Landel

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ligde Tuzlaspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı, bugün saat 16.00'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. 

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Haydar, Samuel, Erdem, Tarık, Ferhat, Aosman, Segbefia, Cajic, Ahmet, Vedat, Rogerio

Bandırmaspor: Zülküf, Abdurrahim, Landel, Ba, İshak, Onur, Rayos, Halilivoc, Orhan, Gökay, Pote
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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