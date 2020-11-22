Tuzlaspor 0-6 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ, SONUCU

Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 6-0 mağlup etti. Zirve yarışında ağır yara alan Tuzlaspor, 18 puanda kaldı. Bandırmaspor ise puanını 8'e yükseltti ve 14. sıraya yükseldi.

Goller:

17' , 24' Pote

56' İshak (P)

72' Emir

77' Rayo

86' Landel

Bu ligde Tuzlaspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı, bugün saat 16.00'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Haydar, Samuel, Erdem, Tarık, Ferhat, Aosman, Segbefia, Cajic, Ahmet, Vedat, Rogerio

Bandırmaspor: Zülküf, Abdurrahim, Landel, Ba, İshak, Onur, Rayos, Halilivoc, Orhan, Gökay, Pote

