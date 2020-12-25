Tuzlaspor, Altınordu'yu ezdi, geçti: 4-1

TFF 1. Lig'de 16. hafta ile devam ediyor. Ligde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren temsilcimiz Tuzlaspor, Altınordu'yu Vefa Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz baştan sona üstün bir performans sergilediği maçta rakibini 28. ve 50.dakikada Ahmet, 42. dakikada Thuram ve 90+2 dakikada Aias'ın attığı gollerle rakibini 4-1 yendi. Altınordu'nun tek golünü ise 35.dakikada Enis kaydetti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

19. dakikada Altuğ’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Metehan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sol tarafta topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada sol tarafta topla buluşan Altuğ’un ceza sahası içine açtığı ortada Enis’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada orta sahada topla buluşan Gökcan’ın ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Thuram’ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aias’ın yerden şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

50. dakikada savunmadan atılan uzun topla orta alanda topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

66. dakikada Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Thuram’ın şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

86. dakikada Thuram’ın verdiği ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko’nun şutunu kaleci Erhan oyun alanı içine çeldi.

90+2. dakikada ceza sahasına topla giren Aias'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Tuzlaspor: Angeler, Erdem, Yohou, Cajic, Yasin, Arif, Vedat, Onur, Gökcan, Ahmet, Rogerio

Altınordu: Erhan, Yusuf Yalçın, Sinan, Kahraman, Furkan, Hüseyin Altuğ, Oğulcan, Yusuf Can, Ahmet İlhan, Enis, Metehan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç.