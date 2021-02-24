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  3. Tuzlaspor hocasını buldu! İkinci Taner Taşkın dönemi başlıyor

Tuzlaspor hocasını buldu! İkinci Taner Taşkın dönemi başlıyor

TFF 1.Lig temsilcisi Tuzlaspor'da Ali Tandoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi.

Tuzlaspor hocasını buldu! İkinci Taner Taşkın dönemi başlıyor

Tuzlaspor'da Ali Tandoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi. Tuzlaspor kulübünün sosyal medya hesabından  "Yuvana hoş geldin Taner Taşkın bağlığıyla" yapılan açıklamada," Kulübümüz teknik direktörlük için Taner Taşkın ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz, " denildi. 

İKİNCİ DÖNEM BAŞLIYOR

Taner Taşkın, 25 Ocak günü takımdan ayrılmasının ardından yeniden Tuzlaspor'a döndü. Taner Taşkın, Tuzlaspor'un başında çıktığı 27 maçta maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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