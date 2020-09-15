İstanbul'da silahlı çatışma! Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı yaralandıSahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadının karantinada olması gerektiği anlaşıldıİstanbul'da trafik denetimi: Drift ve makasa af yok!Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!ABD'den Çin ve Hong Kong'daki keyfi gözaltı ve çıkış yasaklarına karşı seyahat uyarısıSuudi Arabistan'da seyahat kısıtlamaları, 1 Ocak'ta tamamen kalkacakRaşıt Bağzıbağlı ile 'En Şık Benim' günün birincisi kim oldu?Antalya’da konut satışları geçen yıla oranla yüzde 25.7 arttıTürkiye'den Navtex ilanı: Yunanistan, Lozan'ı ihlal ettiPlazma bağışı anonsu emniyet mensuplarını harekete geçirdi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor, sezonun ilk maçında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki zorlu maç, 0-0 sona erdi.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmişti. TFF 1. Lig'in başlamasıyla birlikte Akhisarspor deplasmanına çıkan İstanbul ekibi, karşılaşmadan 0 puanla ayrıldı. Golsüz geçen maçta iki takımda sahada 1 puanla ayrıldı. 

MAÇTAN NOTLAR

Akhisarspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Alperen Babacan (Dk. 12 Onurcan Güler), Rotman, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 87 Çekdar Orhan), İrfan Hadzic (Dk. 69 Gökmen Aydoğdu), Bertuğ Bayar (Dk. 88 Mert Efe Çölbeyi) 

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 66 Pucko), Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Dk. 82 Nwakali), Segbefia, Ahmet Yazar, Özgürcan Özcan (Dk. 63 Onat Kutay Kurt)

Sarı kartlar: Dk. 56 Rotman, Dk. 79 Taha Yalçıner, Dk. 82 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Dk. 78 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT