Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında Akhisarspor ile yenişemedi!

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmişti. TFF 1. Lig'in başlamasıyla birlikte Akhisarspor deplasmanına çıkan İstanbul ekibi, karşılaşmadan 0 puanla ayrıldı. Golsüz geçen maçta iki takımda sahada 1 puanla ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Akhisarspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Alperen Babacan (Dk. 12 Onurcan Güler), Rotman, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 87 Çekdar Orhan), İrfan Hadzic (Dk. 69 Gökmen Aydoğdu), Bertuğ Bayar (Dk. 88 Mert Efe Çölbeyi)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 66 Pucko), Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Dk. 82 Nwakali), Segbefia, Ahmet Yazar, Özgürcan Özcan (Dk. 63 Onat Kutay Kurt)

Sarı kartlar: Dk. 56 Rotman, Dk. 79 Taha Yalçıner, Dk. 82 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Dk. 78 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)