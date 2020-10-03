Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, sezona oldukça iyi bir giriş yaparak taraftarlarını sevindirmişti. TFF 1. Lig'de 4. hafta maçında Bursaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, karşılaşmanın ilk 11 dakikasında 3-0 geri düştü. Ancak çabuk toparlanan Tuzlaspor, 90 dakikayı müthiş geri dönüşle 3-3 bitirdi.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Bursaspor, 5. dakikada Burak Altıparmak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor karşısında art arda gol bulan Bursaspor, 9 ve 11. dakikalarda skoru 3-0'a getirdi.

Bursaspor'un etkili girişine çabuk karşılık veren Tuzlaspor, 20. dakikada Thuram ile skoru 3-1'e getirdi. İlk yarının skoru 3-1 biterken Tuzlaspor, ikinci müthiş bir geri dönüşe imza attı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tuzlaspor, Erdem Özgenç'in penaltı golüyle 49. dakikada skoru 3-2 yaptı. Golün ardından etkili oyununa devam eden İstanbul ekibi, 66. dakikada Özgür Can Özcan'ın golülye maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Turgut Doman xx, Seyfettin Ünal xx, Suat Güz xx

Tuzlaspor: Haydar x, Erdem xx, İsmail xx, Yohou xx, Ferhat xx Segbefia xx, Aykut xx (Yasin dk. 84 ?), Samet x (Ahmet dk. 16 x), Pucko x (Gökcan dk. 46 xx), Vedat x (Onat Kutay dk. 16 x) (Özgür Can Özcan dk. 59 xx), Thuram xx

Yedekler: Metin, Tarık

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bursaspor: Ataberk x, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt xx, Aykut xx, Onur xx (Ramazan dk. 81 ?), Emirhan xx, Burak Altıparmak xx, Recep xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 70 x), Burak Kapacak xx, Özer Hurmacı x (Ozan İsmail Koç dk. 38 x), Ali Akman xx (Çağatay dk. 70 x)

Yedekler: Deniz, Furkan, Ertuğrul, Batuhan, Vefa, Tugbey

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Thuram (dk. 20), Erdem (dk. 49 pen.), Özgür Can Özcan (dk. 67) (Tuzlaspor), Burak Altıparmak (dk. 6), İsmail Çokçalış (dk. 9), Burak Kapacak (dk. 11) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Ozan İsmail Koç (dk. 74) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Onat Kutay, Erdem, Segbefia, Erdem, Ferhat (Tuzlaspor), Aykut, İsmail Çokçalış, Özer, Çağatay (Bursaspor)

