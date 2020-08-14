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TV 8 yayın akışı | 15 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

Tv8 yayın akışı 15 Ağustos Cumartesi günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…

TV 8 yayın akışı | 15 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Ağustos Cumartesi Masterchef saat kaçta?

TV 8 15 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

15:15 Para Bende

16:30 Yerli Sinema

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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