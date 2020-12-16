TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de
TV8 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi programı "Doğduğun Ev Kaderindir" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir