TV8 yayın akışı Pazar| Bayram programı Tv8 yayın akışı 24 Mayıs

24 Mayıs günü televizyon izlemek isteyenler TV8'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki TV8 TV8'da bugün ne var? TV8 Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

TV8 24 MAYIS PAZAR 2020 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım



08:30 Para Bende



09:45 Bir Baba Hindu



12:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye



17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı



20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TV8 TARİHÇESİ

Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.

TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.

Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.

Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.

1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.

5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.

3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.

12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.

6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.