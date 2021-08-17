TV8'e bomba transfer! Acun Ilıcalı davalık olduğu Zuhal Topal ile anlaştığını sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündüz kuşağının sevilen ismi Zuhal Topal'ın artık TV8'de olacağını takipçilerine duyurdu.

Uzun yıllardır gündüz kuşağı programı yapan Zuhal Topal'ın Fox TV'den ayrıldığına dair haberlerin çıkması ardından sessizliği Acun Ilıcalı bozdu. Programları oldukça ilgiyle izlenen sunucunun yeni sezon için Fox TV'den uçuk bir ücret istediği ve kanal ile anlaşamaması sebebiyle ayrıldığı söylendi. Bunun ardından Acun Ilıcalı ile anlaşma yapan Zuhal Topal yeni sezonda TV8 ekranlarında gündüz kuşağında izleyici karşısına çıkacak.

FORMATI MERAK EDİLİYOR

Zuhal Topal'ın transfer haberini kendi sosyal medya hesabondan yaptığı bir paylaşımla duyuran Acun Ilıcalı, "Gündüz kuşağının sevilen ismi Zuhal Topal yeni sezonda TV8 de” notunu ekledi.

Bu paylaşım sonrası Topal'ın hayranları programının içeriğini merak etmeye başladı ancak Şu an için TV8'de Zuhal Topal'ın programının detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ACUN ILICALI - ZUHAL TOPAL ARASINDA NE OLMUŞTU?

FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia eden Acun Medya ve TV8, mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi ve Acun Ilıcalı'nın programın durdurulması talebini reddetmişti.

Dosya kapsamında mahkeme bilirkişi incelemesini tamamladı ve raporunu mahkemeye sunmuştu. Bilirkişi raporunda, ilgili formatın eser sayılmaması nedeniyle koruma talep edilemeyeceği belirtilmişti. Dahası bilirkişi raporuna göre, TV8 ve Acun Medya'nın, böyle bir davayı açmak için hak sahibi olmadıkları da vurgulanmıştı.

Ayrıca Bilirkişi raporuna göre, detaylı olarak iki programın formatları ve görüntüleri incelenip karşılaştırıldı ve iki program arasında benzerlik olmadığı kanaatine varılmıştı.