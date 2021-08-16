TVF Basın Sözcüsü Ebrar Karakurt'un arkasında durdu: "Herkesin hayatı kendisine aittir!"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından Ebrar Karakurt, gösterdiği başarılı performans ile herkesin odak noktası haline gelmişti. Olimpiyat sonrasında ise yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme gelen Ebrar Karakurt ile ilgili TVF Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu tarafından açıklama geldi. Mumcu: " Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.

Ebrar Karakurt'un paylaşımının ardından hakkında çıkan olumsuz haberlerden dolayı birçok kişi tarafından genç oyuncuya destek mesajları yağmıştı.