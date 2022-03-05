Tvist ne demek, TDK'ya göre Tvist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tvist ne demek? Tvist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tvist kelimesi. Peki tvist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tvist nedir, tvist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TVİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tvist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tvist kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre tvist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle gençler arasında 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans

- Bu dansın müziği

