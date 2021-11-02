Twitch yayıncısı Didem Şener 'göğsümde kist var diyerek kullanıcılarından para topladı, parayı göğüs büyütmek için kullandı

Sosyal medyada birçok uygulama üzerinden duygu sömürüsü yapılarak kullanıcılar dolandırılıyor. Her gün yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Twitch uygulamasında da kullanıcılar canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış toplayabiliyor.

Bu yayınlarda yaşanan problemler birçok defa şikayet konusu oldu.

"KİST AMELİYATI OLACAĞIM"

Didem Şener isimli Twitch yayıncısı da bu yayınlardan birine imza attı. Öne sürüldüğüne göre Şener uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın açtı. Şener izleyicilerine ameliyat parası biriktirdiğini söyledi. Dakikalar sonra hesabında yüklü bir miktarda para olmuştu.

Şener parayı topladıktan sonra ise Twitch hesabını kapattı. Topladığı paralarla da kist ameliyatı olmadığı göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

İDDİA EDİLEN SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Skandalın ortaya çıkması üzerine açıklamada bulunan Didem Şener, iddia edilen suçlamaları kabul etti. Didem Şener videonun ilk yayınlarından birisi olduğunu ve hiçbir beklentisi olmadan eğlence amacıyla yayın açtığı dönemlerden olarak gösterdi.

Şener sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum. Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil. Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım.”

GÜNLÜK İZLEYİCİ SAYISI 15 MİLYON

Justin Kan ve Emmett Shear Haziran 2011 tarihinde bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Twitch'i kurdu. Twitch YouTube benzeri bir video paylaşım sitesi. Site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyen kullanıcılardan bağış ödemesi alabiliyorlar.

Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alınan Twitch'in Temmuz 2020’de açıklanan rakamlara göre yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı bulunuyor.

Yayıncıların çektikleri videolar günlük olarak 15 milyon izlenmeye ulaşıyor. Aylık kullanıcı sayısı ise 140 milyon kişiyi buluyor.