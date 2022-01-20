Twitch yayıncısı 'Pqeueen' Pelin Baynazoğlu, Teşkilat Türküsü ile dalga geçti! Soruşturma açıldı! "Ay aşırı komik..."

Son dönemlerde büyük ses getiren kara para aklama ve dolandırıcılık vakaları sonrası Twitch kimi yayıncılarını kaybederken kimi yayıncılar da platformdaki yayınlarını sürdürüyor. Pqueen ismi ile tanıdığımız Pelin Baynazoğlu da yayınlarına devam ediyor.

Kara para aklama skandalı henüz yeni gündeme gelmişken bir yayınında kişisel bilgileri paylaşılan ve oldukça zor bir süreçten geçen Pqueen, şimdi de bambaşka bir olayla gündeme geldi. Pqueen, geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile 'aşırı komik bir konuda' hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DANSI BAŞINI BELAYA SOKTU

Twitch yayıncısı Teşkilat Türküsü ile dalga geçince hakkında soruşturma açıldı! Soruşturma açılmasını komik bulan yayıncının "Adalet" paylaşımı dikkat çekti!

Pqueen'in aylar önce gerçekleşen bir yayını esnasında Teşkilat Türküsü ile 'Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız' sözlerine eğlenceli bir dansla eşlik ettiği görüntüler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılmış. İlk olarak gün içinde Twitter'da attığı bir tweet ile, sebebini açıklamadan ifade verdiğini söyleyen Pqueen, takipçilerine bir de 'ipucu' bırakmıştı.

Pqueen'in bu olay ardından Twitter hesabından "Adalet" yazılı paylaşım yapması da dikkat çekti.

Ardından bu akşam gerçekleştirdiği yayında durumu açıklığa kavuşturan yayıncı, söz konusu dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve ifade verdiğini söyledi. Pqueen'in 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' ile suçlandı.

Duruma sebep olan şey ise bu dansın bir şahıs tarafından CİMER'e şikayet edilmesi. Başarılı yayıncı aynı zamanda söz konusu olayın gidişatı hakkında belirsizlik olduğunu ve durumun bir davaya dönüşebileceğini de ekledi. Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise isminde Pqueen geçen bir TikTok hesabının yaptığı bir paylaşım.

PQUEEN KİMDİR?

Pqeen, 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Twitter ve Twitch gibi platformlarda kendisini gösteren 29 yaşındaki Pqueen, oyun dünyasına internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile giriş yapmıştır.

1992'de Ankara'da dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Ankaralıdır. Küçük yaşlardan yirmili yaşlara kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir.

29 yaşındaki fenomenin gerçek adı Pelin Baynazoğlu'dur ancak Pqueen takma adı ile tanınmaktadır.

Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında? Pqueen nereli, gerçek adı ne?