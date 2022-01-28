Twitch yayıncısının canlı yayında evi yandı! Felaket anları kamera kayıtlarına yansıdı!

27 Ocak tarihinde Amerikalı RSN_Radishboy kullanıcı adlı twitch yayıncısının canlı yayında video oyunu oynadığı sırada evde yangın alarmı çalmaya başladı. Yayıncı yangın alarmını duyar duymaz bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı ve yayın odasından çıktı. Kısa süre sonra geri dönen yayıncı izleyicilerine, "Evim yanıyor, şaka yapmıyorum" dedi ve hemen itfaiyeyi aradı.

CANLI YAYIN KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Evinde yangın çıkan yayıncı, itfaiyeyi aradıktan sonra hemen evi tahliye etti, ama Twitch yayınını kapatmayı unuttu. Canlı yayın kamerasına yansıyan görüntülerde alev dumanları dakikalar içerisinde canlı yayın yaptığı odayı sardı ve sonra yangının büyümesiyle beraber canlı yayın sona erdi.

EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Amerikalı Twitch yayıncısı RSN_Radishboy'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selam millet. Tüm özel mesajlara ulaşmaya çalışacağım, lütfen cevap veremezsem beni affedin. Başka bir şey paylaşmaya hazır olana kadar sadece 1 fotoğraf paylaşacağım. İtfaiye tamamen kayıp yaşanmadığını dedi ve şu anda eşyaları kurtarmaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı ve yangın sonrası evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.