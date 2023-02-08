Türkiye, deprem felaketiyle mücadele ederken sosyal medya platformu Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bu durumun nedeni vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Twiter çöktü mü 8 Şubat 2023? Twitter'a erişim sorunu mu var, neden girilmiyor, neden açılmıyor?
TWİTER ÇÖKTÜ MÜ 8 ŞUBAT 2023?
Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sağlayamayan vatandaşlar bu durumunun nedenin araştırıyor. Twitter 8 Şubat 2023 tarihinde çökmedi. Twitter'a Türkiye üzerinden erişim sorunu yaşanıyor.
TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU MU VAR, NEDEN GİRİLMİYOR, NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye üzerinden uygulamaya açılmıyor. Bant daraltma uygulandığı için kullanıcılar, erişim sorunu yaşadı.