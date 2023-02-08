Twiter çöktü mü 8 Şubat 2023? Twitter'a erişim sorunu mu var, neden girilmiyor, neden açılmıyor? Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Twiter çöktü mü 8 Şubat 2023? Twitter'a erişim sorunu mu var, neden girilmiyor, neden açılmıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

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