Twiter'da en çok istenilen o özellik geliyor! Artık twetler düzenlenebilecek!

Popüler sosyal medya platformu olan Twitter uzun zamandır çok istenilen 'düzenleme tuşu'nu kullanıma sokacağını resmen duyurdu.

Gül Erdoğan
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Twiter'da en çok istenilen o özellik geliyor! Artık twetler düzenlenebilecek!

Twitter kullanıcılarını havalara uçuracak o özellik yolda! Artık 'Düzenleme tuşu' ile bir tivit atıldıktan sonra yazım hatasını düzeltmek için tweti tamamen silmek zorunda değilsiniz. Twitter aynı instagramda olduğu gibi silmeye gerek olmadan üzerinde düzeltme yapılmasına imkan verecek.

Twiter'da en çok istenilen o özellik geliyor! Artık twetler düzenlenebilecek!

ÜLKEMİZE GELECEK Mİ?

İlk etapta sadece bazı kullanıcıların tuşu görebileceğini kaydeden twitter hangi kategori veya coğrafyadaki kullanıcıların kast edildiğini açıklamadı. Çok istenilen özelliğin ülkemize ne zaman geleceği ise gizemini koruyor.

Twiter'da en çok istenilen o özellik geliyor! Artık twetler düzenlenebilecek!​​​​​​​

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Öte yandan 'düzenleme' ile ilgili ayrıntılı bilgiler ise henüz duyurulmadı. Kullanıcının aynı tiviti kaç defa düzenleme hakkı olacağı veya ne kadar süreliğine bu özelliği kullanabileceği henüz bilinmiyor.

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