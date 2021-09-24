Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl ve ne için kullanılır? Twitter bahşiş kutusu nasıl açılır, bahşiş nasıl verilir, atılır? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NEDİR?

Twitter bahşiş kutusu, kullanıcıların, severek takip ettiği hesapları maddi olarak da destekleme şansı bulduğu bir özelliktir. Bahşişler için profil sayfalarına ufak bir simge koyan firma, bu simge üzerinden kişilerin Twitter’daki başka kişilere para yollayabilmesine imkan tanıyor.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NASIL VE NE İÇİN KULLANILIR?

Dünya genelinde Twitter kullanıcıları, birbirlerine kripto para da dahil olmak üzere 'bahşiş' gönderebileceği bu uygulama, Türkiye'de şimdilik sadece iOS kullanıcıları için etkili olacak. Kullanıcılar birbirlerine itibari parayla bahşiş göndermenin yanı sıra, Lightning Network'ü kullanarak kripto para ile de bahşiş gönderebilecekler.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NASIL AÇILIR?

Alınan bilgilere göre Twitter bahşiş kutusu, iOS'un son güncellemesiyle telefonlara yüklenmesi bekleniyor. Twitter kullanıcılarına bahşiş alıp/verme imkanı sunan özelliğin yakın gelecekte de Android cihazlarda da kullanılması bekleniyor.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NASIL VERİLİR, ATILIR?

Twitter hesabınızda profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter‘dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU ÖDEMELERİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ PLATFORMLAR

Bahşiş kutusundan atılan bu para gönderme sürecinde aracı olarak yurt dışında Bancamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo (Ayrıca bazı kripto paralar) kullanılıyor. Türkiye’de ise gördüğümüz kadarıyla şimdilik sadece Patreon desteği veriliyor. Bunu ileride artması “destekli servisler” üzerinden mümkün olabilir.