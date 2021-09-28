Twitter kullanıcıları, web sitesinden giriş yapmada sorunla karşılaştı. Bu kapsamda Twitter çöktü mü? | Bilgisayardan Twitter'a neden girilmiyor? 28 Eylül 2021 Salı sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 28 EYLÜL 2021 SALI

Kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmeti Twitter'da an itibarıyla sorun yaşanıyor. Twitter kullanıcıları uygulamayı rahatlıkla kullanabilirken internetten giriş yapmada problem yaşıyor.

BİLGİSAYARDAN TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR? 28 EYLÜL 2021 SALI

Bilgisayardan Twitter'a kullanıcı adı ve şifrelerini girerek giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yeni hesap oluştur seçeneği ile karşı karşıya kalıyor. Hesabı açık olan Twitter kullanıcıları da şu an için sanki hesaplarından çıkış yapmış gibi aynı durumla karşı karşıya...

Kullanıcı adı ve şifrelerini girerek Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar yukarıdaki ekranı görüyor.

"Zaten hesabın var mı? Giriş yap" kısmından linke tıkladıklarında, kullanıcı adı ve şifre girecekleri ekrana yönlendirileceklerini düşünen kullanıcılar, bu kez de "Henüz bir hesabın yok mu? Hemen kaydol" seçeneği karşı ile karşı karşıya kalıyor.

Twitter'dan yaşanan probleme ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

TWITTER NEDİR?

Twitter; Twit diye tabir edilen maksimum 280 karakter uzunluğunda mesajlar gönderilip, alınabilen bir internet sitesidir. Twit atmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey, Twitter adresine giderek kaydol kısmından hesap açmaktır. Size ait bir kullanıcı adı ve şifre belirledikten sonra, isteğinize göre bir fotoğraf yükleyerek Twitter’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Twitter’a ilk kez kaydolmuşsanız, twitlerini okuyacağınız insanları ve kurumları takip etmelisiniz, bunun için “kimi takip etmeli” kısmına girebilir, burada Twitter, kullandığınız E-posta veya size ait bir Facebook hesabı ile ilgili bilgileri girip burada arkadaşınız olan kişileri bulabilirsiniz. Belirli bir profili aramak isterseniz arama kutusundan aramak istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp bulabilirsiniz. Twitter da birisini veya bir kurumu takip etmeniz için o şahsı gerçek hayatta tanımanız veya kurumla herhangi bir bağlantınızın olması gerekmez. Ayrıca Twitter’da birçok takipçisi olan profiller gerçek bir kişiye veya kuruma bile ait olmayabilir. Her ne olursa olsun bu ve benzeri profillerden haber almak, attıkları twitleri görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken “takip et” butonunu kullanmak olmalıdır. Twitter’da takip ettiğiniz bir kişi herhangi bir twit attığında siz bu twiti kendi sayfanızda okuyabilirsiniz.

Twit atarken herhangi kelime başına “#” sembolü koyarsanız, yazılan kelime bu kelimeyi içeren diğer atılan twitlerle birlikte gruplanmaktadır. Bunun anlamı herhangi bir konu hakkında Twitter da ne düşünüldüğünü öğrenmek isterseniz, o konunun(kelimenin) başına “#” sembolü koyup bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter’da bir kişinin kullanıcı adının önünde “@” yer alırsa, atılan twit “@” sembolü önünde olan kullanıcı tarafından görülür. Yani attığınız bir twitin özel olarak birine yazıyor ve bundan sizi takip eden kişilerinden haberi olmasını istiyorsanız bu sembolü kullanabilirsiniz.

Twitter’da özel mesajı sadece sizi takip eden kullanıcılara-profillere gönderebilir, diğer profillere özel mesaj gönderemezsiniz.

Retweet beğendiğiniz bir twiti kendi sayfanızda yani sizi takip eden kişilerle paylaşma imkanı kılar.