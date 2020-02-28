Twitter çöktü mü? Erişim problemi mi var? 28 Şubat 2020

Twitter çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Son birkaç dakikadır kullanıcılar ara ara kesilme ve erişim sorunu yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü? Detaylar haberimizde.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu konuda bir açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir...

TWITTER NEDİR?

Twitter; Twit diye tabir edilen maksimum 280 karakter uzunluğunda mesajlar gönderilip, alınabilen bir internet sitesidir. Twit atmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey, Twitter adresine giderek kaydol kısmından hesap açmaktır. Size ait bir kullanıcı adı ve şifre belirledikten sonra, isteğinize göre bir fotoğraf yükleyerek Twitter’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Twitter’a ilk kez kaydolmuşsanız, twitlerini okuyacağınız insanları ve kurumları takip etmelisiniz, bunun için “kimi takip etmeli” kısmına girebilir, burada Twitter, kullandığınız E-posta veya size ait bir Facebook hesabı ile ilgili bilgileri girip burada arkadaşınız olan kişileri bulabilirsiniz. Belirli bir profili aramak isterseniz arama kutusundan aramak istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp bulabilirsiniz. Twitter da birisini veya bir kurumu takip etmeniz için o şahsı gerçek hayatta tanımanız veya kurumla herhangi bir bağlantınızın olması gerekmez. Ayrıca Twitter’da birçok takipçisi olan profiller gerçek bir kişiye veya kuruma bile ait olmayabilir. Her ne olursa olsun bu ve benzeri profillerden haber almak, attıkları twitleri görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken “takip et” butonunu kullanmak olmalıdır. Twitter’da takip ettiğiniz bir kişi herhangi bir twit attığında siz bu twiti kendi sayfanızda okuyabilirsiniz.

Twit atarken herhangi kelime başına “#” sembolü koyarsanız, yazılan kelime bu kelimeyi içeren diğer atılan twitlerle birlikte gruplanmaktadır. Bunun anlamı herhangi bir konu hakkında Twitter da ne düşünüldüğünü öğrenmek isterseniz, o konunun(kelimenin) başına “#” sembolü koyup bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter’da bir kişinin kullanıcı adının önünde “@” yer alırsa, atılan twit “@” sembolü önünde olan kullanıcı tarafından görülür. Yani attığınız bir twitin özel olarak birine yazıyor ve bundan sizi takip eden kişilerinden haberi olmasını istiyorsanız bu sembolü kullanabilirsiniz.

Twitter’da özel mesajı sadece sizi takip eden kullanıcılara-profillere gönderebilir, diğer profillere özel mesaj gönderemezsiniz.

Retweet beğendiğiniz bir twiti kendi sayfanızda yani sizi takip eden kişilerle paylaşma imkanı kılar.

